Ювентус оголосив про перехід Вольтемаде

Нападник Ньюкасла та збірної Німеччини Нік Вольтемаде став гравцем Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2027 року. Вартість оренди склала 2,8 млн євро з додатковими витратами в розмірі 800 тисяч. Ще 500 тисяч англійський клуб може отримати у вигляді бонусів.

Вольтемаде перейшов у Ньюкасл зі Штутгарта влітку 2025 року за 75 мільйонів євро. В минулому сезоні на його рахунку 11 голів і 5 асистів у 51 матчі в усіх турнірах.

Контракт 24-річного нападника діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 55 мільйонів євро. На рахунку Вольтемаде 4 голи в 12 матчах за збірну Німеччини.

Напередодні Ювентус оголосив про оренду півзахисника Тоттенгема Папе Матар Сарра.