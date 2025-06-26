Баварія узгодила контракт з нападником Штутгарта

Мюнхенська Баварія зацікавлена у трансфері нападника Штутгарта Ніка Вольтемаде.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенці вже погодили умови особистого контракту з гравцем. Форвард хоче негайно приєднатися до Баварії.

Його контракт буде розрахований до літа 2030 року. Наглядова рада клубу вже схвалила угоду.

Наразі переговорів між клубами ще не було. Штутгарт хоче зберегти гравця на наступний сезон. Його контракт розрахований до 2028 року.

Форвард збірної Німеччини став одним із лідерів молодіжного Євро-2025, маючи в активі 6 голів та 3 асисти. У сезоні-2024/25 Вольтемаде провів 33 матчі за Штутгарт, у яких забив 17 голів і віддав три результативні передачі.

Раніше стало відомо про інтерес Баварії до одного з лідерів Крістал Пелес.