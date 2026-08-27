Наполі націлився на трансфер нападника Ньюкасла

Нападник збірної Німеччини Нік Вольтемаде може змінити клуб до завершення трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У трансфері форварда зацікавлений Наполі. Італійський колектив за останні 24 години контактував із Ньюкаслом, щоб дізнатися про доступність форварда Вольтемаде для оренди.

Зазначається, що для Наполі доступніший варіант із Марком Гію із Челсі, але також розглядають варіант з німцем. Наразі рішення за Ньюкаслом.

Вольтемаде перейшов у Ньюкасл зі Штутгарта влітку 2025 року за 75 мільйонів євро. В минулому сезоні на його рахунку 11 голів і 5 асистів у 51 матчі в усіх турнірах.

Контракт 24-річного нападника діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 55 мільйонів євро. На рахунку Вольтемаде 4 голи в 12 матчах за збірну Німеччини.

Нагадаємо, напередодні французький центральний захисник Челсі Бенуа Бадіашиль став гравцем Наполі.