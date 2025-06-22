Баварія придивляється до вінгерів Арсенала та Ліверпуля

Вінгери Арсенала та Ліверпуля зацікавили мюнхенську Баварію, яка зазнала невдачі у підписання Ніко Вільямса.

Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк.

Так, чемпіони Німеччини придивляються до "каноніра" Габріеля Мартінеллі та представника "червоних" Луїса Діаса.

Окрім того, мюнхенці продовжують стежити за Коді Гакпо, який відіграв лише другий сезон за Ліверпуль.

Мартінеллі зіграв у сезоні-2024/25 51 матч у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав шість результативних передач. Трансферна вартість гравця складає 55 мільйонів євро.

На рахунку Луїса Діаса 17+8 за системою "гол+пас" у 50 поєдинках за "скаузерів". Трансферна вартість – 70 млн євро.

Раніше стало відомо про інтерес Баварії до одного з лідерів Крістал Пелес.