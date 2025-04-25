Штутгарт сенсаційно програв Гайденгайму в матчі-відкритті 31 туру Бундесліги

Сьогодні, 25 квітня, відбувся стартовий матч 31 туру німецької Бундесліги, в якому Штутгарт приймав Гайденгайм.

Команди не радували вболівальників моментами, і матч закономірно йшов до нульової нічиєї. Для такого результату в першу чергу постарались гості, які лише 5 разів ударили по воротах (1 у площину) та зробили 14 фолів, за що отримали 4 жовті картки.

Штутгарт був значно небезпечнішим, але пробити кіпера суперників команді не вдавалося. Але на останніх хвилинах зустрічі Гайденгайм неочікувано вийшов вперед. Переможний гол забив Матіас Гонзак.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

31 тур, 25 квітня

Штутгарт – Гайденгайм 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 89 Гонзак

Після цього матчу Штутгарт продовжує перебувати на 11 місці в турнірній таблиці, маючи в активі 41 очко. Проте його може випередити Вольфсбург, у якого 39 балів. Гайденгайм, попри перемогу, залишається в боротьбі за виліт. До рятівного 15 місця – 5 пунктів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній тренер молодіжної збірної Франції Тьєррі Анрі влітку може очолити німецький Лейпциг.