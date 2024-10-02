Штучний інтелект зробив прогноз на матч Шахтар – Аталанта в Лізі чемпіонів

Суперкомп'ютер Opta Analyst зробив прогноз на матч 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між Шахтарем та Аталантою.

Про це йдеться на сайті порталу.

Штучний інтелект вважає італійський клуб беззаперечним фаворитом протистояння. Бергамаски мають 53,4% шансу на перемогу, на нічию суперкомп'ютер дає 23,9%. Успіх Шахтаря оцінюється у 22,7%.

Раніше редакція Чемпіону зробила прогноз на матч "гірників" проти Аталанти.

Читайте також : Шахтар у ЛЧ: зупинити бергамасків та здобути першу перемогу

Нагадаємо, що матч відбудеться у Гельзенкірхені на стадіоні "Фельтінс-Арена", що вміщує у себе понад 60 тисяч вболівальників. Початок – о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:30.