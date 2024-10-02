Шахтар – Аталанта: прогноз Чемпіона на матч Ліги чемпіонів

Вже сьогодні, 2 жовтня, донецький Шахтар проведе другий матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" у другому турі буде італійська Аталанта.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені, стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Наша редакція традиційно зробила свої прогнози на матч. Більшість прогнозує поразку Шахтаря, проте також є надії на нічию. А чи мали рацію редактори та журналісти, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Микола Дендак, перемога Аталанти 2:0

Я не знаю, що сталося із Шахтарем Маріно Пушича, проте наразі він не виглядає найкращою командою України. Невдалі результати в чемпіонаті накладаються на невиразну гру проти Болоньї, тож віри в найкращий результат майже немає.

Аталанта наразі точно не гірша за Болонью. І давайте відверто, якби не Різник, то той матч "гірники" програли би. Тому ставлю на впевнену перемогу Аталанти.

Денис Шаховець, нічия 1:1

Лазарет Аталанти переповнений гравцями, а нещодавня гра бергамців у Серії А проти Болоньї (1:1) показала, що підопічні Джан П'єро Гасперіні мають проблеми й навряд чи проведуть цей сезон так само успішно, як минулий. Все це в комплексі має допомогти "гірникам" зачепитися за очки. І хоча у стартовому турі обидві команди зіграли в безгольові нічиї, цього разу вірю у забиті м'ячі з обох боків.

Станіслав Лисак, перемога Аталанти 3:0

Шахтар зумів у важкому матчі з Болоньєю здобути нічию, однак гра з Аталантою має стати для "гірників" справжньою перевіркою. Складно віриться в успіх підопічних Маріно Пушича після такого невдалого старту чемпіонату, тим паче проти бергамасків на чолі з Джан П'єро Гасперіні. Зазвичай українським командам важко грати проти пресингуючих команд, тому ставлю на розгромну поразку – 3:0 на користь Аталанти.

Ігор Чернявський, перемога Аталанти 2:0

Минулої п'ятниці Шахтар знову показав непереконливу гру, яка вилилася у втрату очок у чемпіонаті України (нічия 1:1 з Вересом), і тепер крісло під Пушичем починає похитуватися. Потрібно демонструвати результат у Лізі чемпіонів, але в суперниках Аталанта, яка теж невпевнено почала сезон, але все ж у її фаворитизмі сумнівів у мене немає.

Доведеться знову сподіватися на дива реакції Різника, які він творив у поєдинку з Болоньєю, але цього разу буде ще складніше, адже Аталанта – досвідчений єврокубковий боєць. Мій прогноз – поразка з рахунком 0:2.

Максим Розенко, нічия 1:1

Попри невпевнений виступ в Українській Прем’єр-лізі, "гірники" непогано стартували в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Ризикну поставити на нічию 1:1, що буде непоганим результатом для чинного чемпіона України.

Олександр Булава, нічия 2:2

Перший "домашній" матч та одразу з чинним переможцем Ліги Європи. Враховуючи історичне протистояння українських команд з італійськими клубами – нічия буде вважатися прийнятним результатом.

Очікую обережної гри від обох команд. Попри статус Аталанти як фаворита поєдинку, вірю у підсумкову мирову за результатами зустрічі. Прогноз – 2:2.

Максим Салівон, перемога Аталанти 2:1

Шахтар проведе другий поспіль матч із італійським клубом, і цього разу ваш автор не такий оптимістичний. Якщо із Болоньєю я щиро бачив варіант придбання залікових балів для "гірників", то з Аталантою команді Маріно Пушича буде складніше. З багатьох причин, і головна дуже проста – клуб із Бергамо наразі просто сильніший, ніж колишня команда Тіаго Мотти.

Аталанта не кращим чином виглядає в Серії А, але за підсумками літа зберегла кістяк, а також є значно більш досвідченим колективом у єврокубках. Тож тим максимумом, на який може розраховувати донецький клуб у протистоянні з "богинею", є мінімальна поразка. Яка врешті, вважаю, і станеться.

Руслан Травкін, перемога Аталанти 3:1

Вважаю, що команда Гасперіні значно вище за класом, ніж Болонья. Враховуючи, як важко було "гірникам" у грі проти іншого італійського клубу, то не бачу особливих перспектив для позитивного результату.

Богдан Войченко, перемога Аталанти 2:0

Шахтарю у цьому матчі не буде що ловити. Аталанта на голову, а то й на дві вища за Болонью. Якщо минулого разу Різник увімкнув режим "восьминога", витягнувши нічию на собі, то зараз бачу лише поразку. Бергамаски здолають донецький колектив з перевагою в 1-2 мʼячі.

Соломія Романчук, перемога Аталанти 2:1

Вважаю, що обидві команди вийдуть вмотивовані на поєдинок та продемонструють якісну гру. Але не думаю, що Шахтарю вдасться виграти в цій дуелі. Хоча й Аталанта також не дуже вдало стартувала в чемпіонаті, але в Лізі чемпіонів показала, як вміє грати проти сильних опонентів. Думаю, "гірники" поступляться з рахунком 1:2.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння є Аталанта. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Шахтаря – 5,00;

Нічия – 4,05;

Перемога Аталанти – 1,70.

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