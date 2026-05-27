За підозрілих обставин у молодому віці помер ексфутболіст Саутгемптона

У понеділок, 25 травня, пішов у засвіти 21-річний футболіст Віктор Удо.

Про це повідомляє Nieuwsblad.

Наразі не розголошуються причини раптової смерті. Відомо тільки, що помер гравець у рідній Нігерії за підозрілих обставин.

Колишній його товариш по команді П'єр Двомо відреагував на сумну новину у своїх соцмережах. Він заявив, що був на зв'язку постійно з Віктором і вони напередодні ділились планами на майбутнє, готуючись до зміни клубної прописки.

"Я прокинувся від цього у вівторок вранці. Спочатку я подумав, що мені це приснилося, але потім перечитав повідомлення уважно й усвідомив, що це правда. Деякі з родичів Віктора, з якими я розмовляв, підтвердили його смерть. Віктор, як і я, шукав новий клуб цього літа. Кілька днів тому я запитав його про плани на відпустку. Я збираюся до Марокко та поєднаю цю поїздку із тренувальним збором, на який я його запросив, але він сказав мені, що старанно тренується в Нігерії", – написав Двомо.

Зазначимо, що Віктор Удо протягом нетривалої кар'єри виступав за Антверпен, Саутгемптон і Динамо Чеське Будейовіце.

Нагадаємо, що того ж дня також пішов із життя колишній захисник Олімпіакоса та збірної Греції Параскевас Анцас. Тривалий час він боровся з важкою хворобою – бічним аміотрофічним склерозом.