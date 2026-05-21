EFL відхилила апеляцію Саутгемптона після скандалу зі шпигунством за суперником

Арбітражна комісія Футбольної ліги Англії (EFL) відхилила апеляцію Саутгемптона.

Про це повідомляє сайт клубу.

Санкції, які були накладені на "святих", залишаються в силі. Команда відсторонена від фіналу плейоф Чемпіоншипу, як і зазначалося раніше. Клуб не зможе поборотися за путівку в АПЛ.

"Ми хочемо офіційно висловити нашу щиру подяку нашим уболівальникам за підтримку, терпіння та відданість, які вони виявили протягом неймовірно складного періоду. Ми якомога швидше поділимося інформацією щодо повернення коштів за квитки тим, хто придбав квитки на "Вемблі". Футбольний клуб Саутгемптон має славну історію та міцний фундамент, але очевидно, що довіру зараз потрібно відновити. Ця робота починається негайно. Клуб ретельно обміркує події, які призвели до цього моменту, винесе з них уроки та вживе необхідних кроків для відповідального руху вперед", – йдеться в клубній заяві.

Нагадаємо, що англійський колектив був покараний через численні порушення правил, які пов'язані з несанкціонованою відеозйомкою тренувань інших клубів.

Повідомлялося, що один із персоналу Саутгемптона вів приховану зйомку тренування Міддлсбро перед півфіналом плейоф за підвищення у класі. У розташуванні суперника заявили, що аналітик "святих" знімав їх тренувальний процес із кущів за два дні до першого поєдинку.

Окрім цього, з команди зняли 4 бали, які врахуються вже у турнірну таблицю наступного розіграшу Чемпіоншипу-2026/27.

Відзначимо, що перша зустріч закінчилася нульовою мировою, а у другій грі Саутгемптон оформив мінімальну перемогу 1:0.

Однак тепер у фіналі плейоф Міддлсбро зіграє проти Галл Сіті, який обіграв Міллвол.