Шовковський: Ми зробили великий крок уперед. Все тільки починається

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що виступ команди у кваліфікації Ліги чемпіонів можна охарактеризувати як великий крок уперед у порівнянні з минулим сезоном.

Про це він сказав на пресконференції після нічиєї з Зальцбургом у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Слова СаШо наводить сайт Динамо.

"Футболісти сьогодні намагалися зробити все від себе залежне. І, думаю, дорікнути команді в тому, що вона не мала бажання, не можна. Я подякував хлопцям, вони витратили дуже багато сил сьогодні. Якщо відповідати безпосередньо на ваше питання, то нам не вистачило результату першого матчу. Ми, безумовно, проаналізуємо ще цей виступ. Це зовсім інший рівень, це матчі Ліги чемпіонів. І я повторюся, що пишаюся командою, їхнім ставленням, їхнім відношенням, їхньою роботою. Ми прагнули, старалися, на початку гри затиснули суперника, але, на жаль, знову пропустили контратаку та пропустили м’яч, хоча в нас були моменти. Безумовно, це величезний досвід, багато гравців уперше грають на міжнародній арені, побачили, що це зовсім інший рівень, вищі швидкості. Це те, до чого ми прагнемо у своїй роботі, щоб покращувати свої дії – як індивідуальні, так і командні дії. Я завжди казав своїм підопічним, що єдина людина, на кого ви маєте озиратися, - це ви в минулому. Єдина людина, кращими за яку ви маєте бути, – це ви в теперішньому. Думаю, ми однозначно зробили великий крок уперед, і також думаю, що ми на правильному шляху. Треба продовжувати йти далі. Після невдачі в минулорічному виступі на міжнародній арені, думаю, ми зробили величезний крок уперед, ну а далі все тільки починається – я впевнений у цьому", – сказав Шовковський.

Шлях Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів розпочався зі знищення сербського Партизана, який незадовго доматчів з киянами зіграв на товариському турнірі в Москві. У двох матчах проти сербів "біло-сині" забили 9 голів, а пропустили лише 2.

У третьому кваліфікаційному раунді команда Шовковського здолала Рейнджерс (3:1 за сумою двох матчів). Рахунок двоматчеового протистояння з Зальцбургом – 1:3 на користь австрійців.

Восени Динамо зіграє на груповому етапі Ліги Європи. На жеребкування кияни будуть у третьому кошику.