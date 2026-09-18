НАБУ зареєструвало провадження щодо Шовковського через можливе вимагання грошей

Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження, у якому фігурує колишній головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський. Йдеться про можливе вимагання грошових коштів в особливо великому розмірі.

Як повідомили у НАБУ у відповідь на запити медіа, 13 серпня Бюро отримало ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо заяви про можливе вимагання. У заяві йшлося про вимагання грошей в особливо великому розмірі під час воєнного стану.

На виконання рішення суду НАБУ внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження попередньо кваліфікували за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України – вимагання.

У матеріалах справи йдеться про те, що Шовковський вимагав від власника приміщення повернути 250 тисяч доларів, витрачених на ремонт тиру.

Також у матеріалах згадується рекламна співпраця Шовковського з букмекерською компанією Betking та твердження про незазначення відповідних доходів у декларації. Ці обставини наразі перевіряються

Водночас розслідування цього кримінального правопорушення не належить до підслідності НАБУ. Тому 25 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначив підслідність за Головним управлінням Національної поліції у місті Києві.

Подальше розслідування провадження здійснюватиме столична поліція.

Позиція Шовковського

Шовковський у соцмережах відкинув звинувачення у вимаганні та використанні зв'язків у правоохоронних органах. За його словами, йдеться про давній майновий конфлікт навколо приміщення стрілецького тиру в Солом'янському районі Києва. З 2021 року його орендувала компанія "ТАКТІКА", співвласницею якої є дружина Олександра.

Шовковський зазначив, що про цей конфлікт він публічно розповідав ще в березні й наголосив, що сам факт реєстрації кримінального провадження не підтверджує правдивість тверджень, викладених у заяві.

"Документ, яким їх (звинувачення – прим.) супроводжують, підтверджує реєстрацію провадження на виконання ухвали суду. Він не встановлює правдивості звинувачень. Перевірка заяви ще не робить викладену в ній версію доведеним фактом", – написав Шовковський на своїй сторінці у Facebook.

Шовковський також заявив, що розцінює поширення цієї інформації як "спробу дискредитації" його як публічної особи та депутата Київради.

"Права компанії, співвласницею якої є моя дружина, мають захищатися за законом. Цю публікацію розцінюю як спробу дискредитації мене як публічної особи та депутата Київради і через моє ім’я чинити тиск на компанію, співвласницею якої є моя дружина, та на слідство. Іншого пояснення такої інформаційної активності саме зараз я не бачу", – зазначив Шовковський.

Нагадаємо, Олександр Шовковський протягом усієї кар'єри футболіста виступав за київське Динамо – з 1994 року до 2016-го. За цей час голкіпер провів 637 офіційних матчів, що є рекордом клубу, і виграв 14 чемпіонатів України, 11 Кубків України та шість Суперкубків України. Також Шовковський зіграв 92 матчі за збірну України, з якою у 2006 році вийшов у чвертьфінал чемпіонату світу.

Тренерську кар'єру Шовковський розпочав у збірній України, де у 2018-2022 роках працював асистентом головного тренера у штабі Андрія Шевченка. У 2023 році він увійшов до тренерського штабу Динамо, а в грудні того ж року став головним тренером "біло-синіх". У листопаді 2025 року Шовковського було звільнено зі столичного клубу.