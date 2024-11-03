Для мене це взагалі не проблема: Шовковський прокоментував третій автогол Михавка в сезоні

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський став на захист Тараса Михавка. Футболіст у грі з Інгульцем (5:2) забив автогол. Для молодого бека це вже третій м'яч у власні ворота цього сезону.

Слова Шовковського наводить клубна пресслужба.

"Залиште його у спокої. Сьогодні я задоволений його грою – і в плані реалізації задумів, і його першим пасом. Мабуть, йому потрібно пройти через ці випробування. Ставте мені ці питання, а хлопця не чіпайте. Для мене це взагалі не проблема. Для мене аби в кожній грі хтось із наших гравців забивав у свої ворота – аби тільки ми в чужі п’ять забивали", – сказав Шовковський.

Нагадаємо, що 19-річний Тарас автоголом відзначався також у поєдинках із Кривбасом (2:1) та Оболонню (5:1). За "біло-синіх" Михавко цього сезону зіграв 16 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Столичний клуб завдяки перемозі наздогнав Олександрію – обидві команди мають по 29 очок за 11 матчів. У наступному турі підопічні Шовковського зіграють проти Полісся. Житомирський клуб у цьому турі програв саме "містянам".