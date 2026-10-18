Результат справедливий: Ярмоленко – про поразку Динамо від Полісся

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко відреагував на поразку від Полісся (1:3) у матчі 9-го туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Про що ми говорили в роздягальні, я вам не скажу. А щодо самого матчу, то вважаю, що сьогодні все закономірно. Одна команда хотіла перемогти, а інша, можливо, теж прагнула цього, але не змогла знайти ключі до оборони Полісся. Тому вважаю, що результат справедливий, а перемога Полісся – заслужена, вітаю їх", – сказав він.

Також Ярмоленко розповів, чому киянам не вдалося скористатися чисельною перевагою після вилучення суперника на початку зустрічі

"Полісся дуже добре захищалося. Коли була можливість під час повітряної тривоги я переглядав моменти другого тайму й дійшов висновку, що ми, мабуть, не завжди правильно розташовувалися на полі, а в атаці нам бракувало гравців. Проти такого щільного захисту потрібно більше футболістів у штрафному майданчику та якісніше виконання останніх передач. Саме цього нам сьогодні не вистачило. Думаю, ця поразка має стати для нас певним поштовхом. Потрібно бути чесними із собою та вболівальниками: наразі ми перебуваємо не на тому рівні, на якому маємо бути", – підсумував Ярмоленко.

Нагадаємо, після поразки від Полісся президент Динамо Ігор Суркіс ухвалив рішення звільнити Костюка з посади головного тренера. Готувати команду до найближчих матчів чемпіонату України тимчасово буде Мацей Кендзьорек.