Костюк: Вилучення зіграло злий жарт з Динамо

Вже ексголовний тренер Динамо Ігор Костюк пояснив поразку від Полісся у матчі 9-го туру Української Прем'єр-ліги.

Про це тренер сказав у коментарі після гри.

"Напевно, зіграло злий жарт з нами це вилучення Олега Кудрика. Команда Полісся добре вміє грати в контратаки, контргру. На жаль, ми не були агресивними, пропускали ці контратаки і програли боротьбу, підбирання – і це вплинуло на результат. Вилучення збило початковий план на гру, і ми не були такими мобільними у захисті, не перебудовувалися і не вигравали боротьбу, підбирання, допускали робили помилки в атаці, давали команді суперника виходити в ці швидкі атаки – це призвело до стандартів, з яких ми пропустили два голи. Потім розкрилися – і команда Полісся добре цим скористалася", – сказав він.

Також тренер пояснив, чому його гравці програвали єдиноборства після вилучення у складі суперника.

"Чому почали програвати боротьбу? Ми наголошували на тому, що потрібно з ще більшою концентрацією грати, коли команда в меншості грає, тому що секундна розслабленість дає ці моменти, які не дограєш до кінця. Вважають, що якщо на одного більше, то можна десь не дограти – і це вплинуло на результат. Це моральна, психологічна проблема, яка дала впевненості, але не дала тої агресії, того настрою. Ви бачили, який настрій був і агресія в перші хвилини, а потім десь якась розслабленість зіграла злий жарт", – сказав Костюк.

Нагадаємо, після поразки від Полісся президент Динамо Ігор Суркіс ухвалив рішення звільнити Костюка з посади головного тренера. Готувати команду до найближчих матчів чемпіонату України тимчасово буде Мацей Кендзьорек.