Це не перший раз, коли ми так граємо: Шовковський – про перемогу над Чорноморцем

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу Динамо над Чорноморцем у 14-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що тренерський штаб столичного клубу напрацьовувати різні тактичні схеми.

Слова спеціаліста наводить клубна пресслужба.

"Вітаю вболівальників Динамо з перемогою. Безумовно, погодні умови вносять свої корективи. Поле сьогодні не було таким швидким, як ми планували. Для нас важливо, щоб м’яч якомога швидше рухався, щоб поле було полите, але, повторюся, погода внесла свої корективи.



Тактична схема у три захисники? Ми готуємось до кожної гри окремо і хочемо мати у своєму розпорядженні декілька варіантів того, як діяти на футбольному полі. Один із варіантів – це гра у три захисники. Це не перший раз, коли ми так граємо. Ми над цим працюємо і продовжимо працювати. У нашої команди є певне обличчя, і ми будемо напрацьовувати різні варіанти", – зазначив тренер.