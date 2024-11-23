Це не перший раз, коли ми так граємо: Шовковський – про перемогу над Чорноморцем
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу Динамо над Чорноморцем у 14-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що тренерський штаб столичного клубу напрацьовувати різні тактичні схеми.
Слова спеціаліста наводить клубна пресслужба.
"Вітаю вболівальників Динамо з перемогою. Безумовно, погодні умови вносять свої корективи. Поле сьогодні не було таким швидким, як ми планували. Для нас важливо, щоб м’яч якомога швидше рухався, щоб поле було полите, але, повторюся, погода внесла свої корективи.
Тактична схема у три захисники? Ми готуємось до кожної гри окремо і хочемо мати у своєму розпорядженні декілька варіантів того, як діяти на футбольному полі. Один із варіантів – це гра у три захисники. Це не перший раз, коли ми так граємо. Ми над цим працюємо і продовжимо працювати. У нашої команди є певне обличчя, і ми будемо напрацьовувати різні варіанти", – зазначив тренер.
Тренер також прокоментував дебют за першу команду Романа Саленка, сина легендарного нападника столичного клубу Олега Саленка.
"Він готувався з нами у попередній період матчів національних та молодіжних збірних. І цього разу ми його долучали до тренувань. Зараз я бачу, що він вже більш-менш готовий до того аби підсилювати нашу команду, виходити на поле і грати. Він буде отримувати ігрову практику і в Динамо U-19, яке грає у Юнацькій Лізі УЄФА. Але ми будемо залучати його до ігор Премʼєр-Ліги, до яких він готуватиметься у складі першої команди", – запевнив Шовковський.
Після перемоги кияни закріпили лідерство у турнірній таблиці, маючи 35 очок. Чорноморець залишився 13-м (12 очок). У наступному турі Динамо 1 грудня зіграє проти Колоса, а одесити цього ж дня зустрінуться з Олександрією.