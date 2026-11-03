Вінгер Динамо зазнав травми під час тренування

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв зазнав травми під час тренування.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, наразі гравець відновлюється від ушкодження плеча. Терміни його реабілітації не розголошуються.

Додамо, що хавбек Віталій Буяльський і центральний захисник Денис Попов досі продовжують відновлення за індивідуальною програмою.

Водночас до загальної групи повернулися оборонець Костянтин Вівчаренко, який востаннє виходив на поле у липні цього року, та півзахисник Богдан Редушко, котрий останній раз проводив матч у серпні цього року.

Зауважимо, що Кабаєв перейшов із луганської Зорі до київського Динамо влітку 2022 року. З того часу захищав кольори "біло-синіх" у 139 матчах, записавши до свого активу 11 голів та 14 асистів.

Нагадаємо, що напередодні 31-річний вінгер відповів на критику вболівальника львівських Карпат щодо виклику динамівців до збірної України.