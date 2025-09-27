Забили тричі та мали ще нагоди, – Шовковський прокоментував нічию з Карпатами

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився емоціями після нічийного матчу з Карпатами в УПЛ.

Фахівець поспілкувався зі студією УПЛ ТБ.

"Забити три м’ячі, мати ще нагоди, але пропустити стільки ж... Жодна команда не буде задоволена такими діями у захисті. Особливо другий і третій гол. У першому моменті також могли зіграти набагато краще і не доводити до пропущеного м’яча.

У перерві всі гравці готувалися. Вони мали бути готові вийти з перших хвилин другого тайму. Але жодних замін у перерві ми не планували", – сказав Шовковський.

Окрім того, наставник висловився про заміну Олександра Караваєва наприкінці матчу.

"Ми вирішили підсилити гру і замінити його, випустивши Тимчика. Яцик мав грати більш позиційно, а Бражко – допомагати", – резюмував Шовковський.

У наступному турі Динамо гратиме з Металістом 1925, а Карпати в гостях зустрінуться з Олександрією.

Нагадаємо, сьогодні також було зіграно два матчі у межах сьомого туру чемпіонату України – СК Полтава програла Олександрії, а Зоря та Оболонь обійшлись без забитих м'ячів.