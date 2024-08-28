Шовковський підняв тему ракетного терору на пресконференції після матчу з Зальцбургом

На пресконференції після виїзного матчу проти Зальцбурга Олександр Шовковський не зміг не сказати про масовані ракетні атаки росіян по українських містах.

Слова головного тренера Динамо наводить клубна пресслужба.

"Не можу окремо не сказати про те, як пройшла минула ніч в Україні. Зокрема, готелю, в якому команда зупинялася завжди, коли їздила на матчі до Кривого Рогу, майже не існує. Люди загинули. Це наші реалії сьогодення. Безумовно, хочеться, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна, звичайно ж, нашою Перемогою, для того, щоб ми повернулися до нормального повноцінного життя. Ще раз – Слава ЗСУ, Слава Україні, мирного та спокійного вечора нам усім", – сказав Шовковський.

На виїзді Динамо зіграло з Зальцбургом унічию 1:1, але домашня поразка з рахунком 0:2 унеможливила вихід в основний етап Ліги чемпіонів. Восени "біло-сині" зіграють у групі Ліги Європи. Вже відомо, в якому кошику київський клуб опиниться на жеребкуванні.