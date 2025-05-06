Маленький бешкетник: Шовковський записав миле видео з папугою
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився милим відео із домашньою тваринкою у соцмережах.
Цього разу наставник киян виклав у Instagram невеликий ролик зі своїм непосидючим папугою жако.
На кадрах видно, як яскрава пташка бігає по руці Шовковського, а потім починає грайливо тягати блискавку на його кофті. Тренер із посмішкою спостерігав за витівками маленького бешкетника.
Окрім папуги у тренера "біло-синіх" вдома також живе кіт, рибки, ігуана та їжачок.
Нагадаємо, у 27 турі Української Прем'єр-ліги Динамо розбило Інгулець та зберегло відстань від другої Олександрії в 4 очки.
Натомість Шахтар втратив теоретичні шанси на захист чемпіонського титулу.