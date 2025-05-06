Маленький бешкетник: Шовковський записав миле видео з папугою

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився милим відео із домашньою тваринкою у соцмережах.

Цього разу наставник киян виклав у Instagram невеликий ролик зі своїм непосидючим папугою жако.

На кадрах видно, як яскрава пташка бігає по руці Шовковського, а потім починає грайливо тягати блискавку на його кофті. Тренер із посмішкою спостерігав за витівками маленького бешкетника.

Окрім папуги у тренера "біло-синіх" вдома також живе кіт, рибки, ігуана та їжачок.

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Нагадаємо, у 27 турі Української Прем'єр-ліги Динамо розбило Інгулець та зберегло відстань від другої Олександрії в 4 очки.

Натомість Шахтар втратив теоретичні шанси на захист чемпіонського титулу.