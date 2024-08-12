Шовковський: Заради досягнення результату кожен футболіст має підпорядковувати своє особисте ідеям та досягненням команди
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський ніколи не виділяє окремих гравців з-поміж інших.
Про це він розповів на пресконференції перед матчем-відповіддю проти Рейнджерс у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
"На футбольне поле виходить та грає команда. Кожен футболіст прагне зіграти максимально якісно та показати свою найкращу гру. Завжди так було, і, безперечно, так і має бути. Безперечно, кожен гравець буде намагатися реалізувати свої найкращі сторони, так само наші гравці будуть робити все можливе, аби проявити свої сильні якості.
Я ніколи не відокремлював гравців від команди, і заради досягнення результату кожен футболіст має підпорядковувати своє особисте ідеям та досягненням команди. Тому ми готуємося до дуже складної, але, впевнений, дуже цікавої гри", — сказав Шовковський.
Нагадаємо, в першому поєдинку команди розписали нічию з рахунком 1:1. Все йшло до перемоги Динамо, але Сіріль Дессерс забив рятівний гол на останній хвилині компенсованого часу.
Матч-відповідь відбудеться завтра, 13 серпня. Початок гри — о 21:45 за київським часом.