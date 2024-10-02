Шовковський: Гоффенгайм поки не може знайти свою гру

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що гра проти Гоффенгайма у Лізі Європи буде непростою для киян, незважаючи на те, що німці ще не можуть знайти свою гру.

Цитує фахівця пресслужба столичного клубу.

"Ми чудово розуміємо, що з німецькими командами завжди непросто грати. Гоффенгайм минулого сезону виступав дуже добре, у цьому поки не може знайти свою гру, але це в жодному разі не свідчить про слабкість команди. Багато виконавців грають на дійсно високому рівні й загроза може виходити від будь-якої ланки", – сказав тренер.

На думку тренера, не потрібно брати до уваги останній матч Гоффенгайма у чемпіонаті Німеччини проти Вердера (3:4), адже тоді на поразку вплинуло вилучення.

"Я би не брав до уваги результат матчу з Вердером, адже ми знаємо, як розвивалися події на полі. За перші 14-15 хвилин Гоффенгайму вдалося тричі забити, а після вилучення, що сталося на 18-й хвилині, уже почали забивати гості, зрівнявши рахунок ще в першому таймі, а після перерви забивши переможний м’яч та здобувши залікові три пункти", – сказав Шовковський.

Зустріч відбудеться у четвер, 3 жовтня, на стадіоні "ПреЗеро Арена" у місті Зінсгайм. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Напередодні Динамо завдяки голу Бражка з центру поля впевнено обіграло Лівий берег у столичному дербі.