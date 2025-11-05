Ми не можемо провести повноцінну підготовку: Шовковський оцінив готовність команди до матчу зі Зринськи

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський оцінив готовність команди до матчі проти Зринськи в основному етапі Ліги конференцій.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Тренер відповів на запитання, що команда "спить" у перших таймах.

"Ми намагаємось завжди про це говорити, завжди акцентувати на цьому увагу, акцентувати на розумній агресії. Але дійсно виходить так, що тільки після якихось подій на полі команда прокидається. Ми зауважуємо, повторюємо, акцентуємо, робимо цілеспрямовані дії на це, але, скажу чесно, іноді навіть незрозуміло, чому так виходить. Дійсно, це вже як реальна проблема. Заплющувати очі на це неможна. Якщо ми це бачимо, ми це розуміємо і будемо над цим працювати. І ми над цим працюємо, акцентуючи увагу на цих діях", – зазначив він.