Ми не можемо провести повноцінну підготовку: Шовковський оцінив готовність команди до матчу зі Зринськи
Олександр Шовковський
ФК Динамо
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський оцінив готовність команди до матчі проти Зринськи в основному етапі Ліги конференцій.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Команда зараз знаходиться в робочому режимі. Маючи такий щільний графік, говорити про те, чи команда в кризі, чи на підйомі, буде недоречно і неправильно. Ми навіть не можемо провести повноцінну підготовку. У нас є час на відновлення і підготовку безпосередньо до матчу, граючи у графіку через два на третій, через три на четвертий", – сказав він.
Тренер відповів на запитання, що команда "спить" у перших таймах.
"Ми намагаємось завжди про це говорити, завжди акцентувати на цьому увагу, акцентувати на розумній агресії. Але дійсно виходить так, що тільки після якихось подій на полі команда прокидається. Ми зауважуємо, повторюємо, акцентуємо, робимо цілеспрямовані дії на це, але, скажу чесно, іноді навіть незрозуміло, чому так виходить. Дійсно, це вже як реальна проблема. Заплющувати очі на це неможна. Якщо ми це бачимо, ми це розуміємо і будемо над цим працювати. І ми над цим працюємо, акцентуючи увагу на цих діях", – зазначив він.
Також Шовковський розповів про роботу над стандартними положеннями.
"Ми намагаємося відпрацьовувати різні моменти, які трапляються у грі. Стандартні положення – це так само одна з ключових ситуацій на футбольному полі, яка може бути додатковою перевагою. Ми над цим теж працюємо", – сказав Шовковський.
Зустріч відбудеться у четвер, 6 листопада, на стадіоні "Мотор Люблін Арена" в Польщі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес. "Біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.