Повний лазарет: Шовковський назвав кадрові втрати перед матчем проти Самсунспора

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав гравців, які не зможуть зіграти у матчі основного етапу Ліги конференцій проти турецького Самсунспора.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Тренерський штаб киян не зможе розраховувати на цілу низку гравців.

"Стосовно гри, то в нас, на жаль, повний лазарет. І на сьогодні не можуть нам допомогти Шапаренко, Тимчик, Ярмоленко, Біловар, Торрес, Дубінчак.

Так само Захарченка та Пономаренка ми віддали до команди U19, щоб вони мали практику в сьогоднішньому матчі Юнацької Ліги УЄФА. До речі, вони виграли з рахунком 1:0", – сказав Шовковський.