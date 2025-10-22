Повний лазарет: Шовковський назвав кадрові втрати перед матчем проти Самсунспора
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав гравців, які не зможуть зіграти у матчі основного етапу Ліги конференцій проти турецького Самсунспора.
Цитує наставника пресслужба клубу.
Тренерський штаб киян не зможе розраховувати на цілу низку гравців.
"Стосовно гри, то в нас, на жаль, повний лазарет. І на сьогодні не можуть нам допомогти Шапаренко, Тимчик, Ярмоленко, Біловар, Торрес, Дубінчак.
Так само Захарченка та Пономаренка ми віддали до команди U19, щоб вони мали практику в сьогоднішньому матчі Юнацької Ліги УЄФА. До речі, вони виграли з рахунком 1:0", – сказав Шовковський.
Поєдинок запланований на четвер, 23 жовтня. Зустріч відбудеться на Самсунському стадіоні імені 19-го травня, що розташований у провінції Самсун, Туреччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Це буде перший матч між цими командами в історії.
Нагадаємо, у першому турі основного етапу Ліги конференцій-2025/26 Динамо зазнало поразки від Крістал Пелес (0:2).