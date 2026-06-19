Ми показали всьому світу, хто така Канада: Ларін прокоментував історичну перемогу над Катаром у 2 турі ЧС-2026

Центральний нападник збірної Канади Кайл Ларін заявив, що команда показала конкурентоспроможність на світовому рівні у матчі проти Катару на чемпіонаті світу 2026-го року, також він поділився враженнями від травми Ісмаеля Коне.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Ми показали всьому світу, хто така Канада. Багато гравців, можна сказати, з'явилися нізвідки. Ми продемонстрували, який бойовий дух у нас є. І показали, що можемо грати на світовій арені. Це лише початок.

Травма Ісмаеля Коне боляче вразила нас і викликала сильні емоції, але ми повернулися на поле і виконали свою роботу. Попереду матч зі Швейцарією, і справа ще не завершена. Я вважаю, що ми можемо грати набагато краще, і ми будемо пам'ятати про Коне та зробимо це заради нього".

Нагадаємо, що збірна Канади розгромила Катар із рахунком 6:0 у матчі другого туру групи B на чемпіонаті світу 2026 року. Це дебютна перемога для "кленових листів" на мундіалях, яка дозволила команді набрати 4 очки та очолити турнірну таблицю свого квартету.

Поєдинок також запам'ятався жахливою травмою Ісмаеля Коне, його виносили на ношах. У підкат проти півзахисника "кленових листів" влетів Ассім Мадібо, після чого катарський захисник отримав червону картку.