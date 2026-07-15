Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ексзахисника Інтера та Мілана заарештували на корупцію

Олег Дідух — 15 липня 2026, 14:07
Ексзахисника Інтера та Мілана заарештували на корупцію
Даріо Шиміч
Getty Images

Колишнього захисника Інтера та Мілана Даріо Шиміча заарештувала хорватська поліція за підозрою в корупції.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Шиміча звинувачують в тому, що він дав хабаря місцевій владі містечка Тісно (неподалік Спліта) для того, щоби отримати дозвіл на будівництво туристичних будинків у набережній зоні, не призначеній для забудови. Чиновники, які отримали хабарі від Шиміча, також заарештовані.

Зазначимо, що минулого року брат Шиміча, Йосіп, був заарештований як член злочинної організації, яка використовувала фіктивні фірми для відмивання грошей і ухиляння від сплати податків.

Шиміч відомий, перш за все, за виступами за Інтер і Мілан. Також захищав кольори Динамо Загреб і Монако. Провів 100 матчів і забив 3 голи за збірну Хорватії, з якою став бронзовим призером ЧС-1998.

Раніше повідомлялося про те, що колишнього спортдира Мілана Іглі Таре підозрюють у відмиванні грошей.

арешт Поліція

Поліція

Легендарного гірськолижника заарештували за зберігання наркотиків
Заворушення після фіналу ЛЧ: у Франції затримали 890 осіб, одна людина загибла під час святкування перемоги ПСЖ
Поліція розпочала розслідування через бійку вболівальників ПСЖ та Арсенала перед фіналом ЛЧ
Учаснику схеми "договірних" матчів повідомили про підозру
Іспанська поліція застосувала силу проти фанатів Бенфіки перед матчем Ліги Чемпіонів проти Реала

Останні новини