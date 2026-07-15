Ексзахисника Інтера та Мілана заарештували на корупцію

Колишнього захисника Інтера та Мілана Даріо Шиміча заарештувала хорватська поліція за підозрою в корупції.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Шиміча звинувачують в тому, що він дав хабаря місцевій владі містечка Тісно (неподалік Спліта) для того, щоби отримати дозвіл на будівництво туристичних будинків у набережній зоні, не призначеній для забудови. Чиновники, які отримали хабарі від Шиміча, також заарештовані.

Зазначимо, що минулого року брат Шиміча, Йосіп, був заарештований як член злочинної організації, яка використовувала фіктивні фірми для відмивання грошей і ухиляння від сплати податків.

Шиміч відомий, перш за все, за виступами за Інтер і Мілан. Також захищав кольори Динамо Загреб і Монако. Провів 100 матчів і забив 3 голи за збірну Хорватії, з якою став бронзовим призером ЧС-1998.

Раніше повідомлялося про те, що колишнього спортдира Мілана Іглі Таре підозрюють у відмиванні грошей.