Президента Федерації футболу Конго засудили до довічного ув'язнення за розкрадання коштів ФІФА

Колишнього президента Федерації футболу Конго Жан-Гі Блеза Майоласа засудили до довічного ув'язнення за привласнення фінансів організації.

Про це повідомляє OneFootball.

Суд визнав колишнього керівника винним в організації схеми розкрадання понад одного мільйона доларів із фінансування ФІФА. Гроші, виділені під час пандемії COVID-19 на розвиток жіночого футболу та будівництво тренувального центру, були виведені через підставні компанії.

Звинувачення проти функціонера включали відмивання грошей та підробку документів. Також довічні терміни отримали його син Ліонель Майолас і ще дві співучасниці справи Катрін Марі Нандіба та Нгуассіка Була Дасілва Хоржансін, тоді як колишній генеральний секретар Баджі Момбо та ексказначей Рауль Канда були засуджені до п'яти років позбавлення волі кожен.

