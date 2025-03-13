Прокурор на суді показав фото померлого Марадони

Цього тижня в аргентинському Сан-Ісідро розпочався суд над сімома лікарями Марадони. Їх звинувачують у недбалості, яка могла призвести до смерті. Під час засідання прокурор Патрісіо Феррарі показав фото з померлим Дієго.

"Ось так помер Марадона. Діти Марадони та аргентинський народ заслуговують на справедливість ", – сказав Феррарі, коментуючи знімок.

На зображенні неживий Марадона, який лежить на ліжку, його тіло повністю розпухло.

Вероніка Охеда, колишня дружина Марадони, та інші родичі закрили обличчя чи то від шоку, чи то від сліз.

"Así murió Diego Maradona"

durante el juicio la querella mostró una foto del 10, que recorre el mundo, estaba hinchado pic.twitter.com/TBIL9y1hBH — 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 fan (@AngeldeBrit_ok) March 11, 2025

2 листопада 2020 року Марадону виписали з лікарні після операції на мозку. Згодом його прийняли до дому в Сан-Андрес, штат Тигре, і саме там за його здоров'ям мали слідкувати лікарі, які зараз на лаві підсудних.

"Той факт, що його госпіталізували туди для реабілітації, був катастрофічним рішенням. Там ніхто не робив того, що мав робити. Кожен, хто каже, що не розумів, що відбувається з Дієго, є відвертим брехуном. Ця лікарня стала будинком жахів", – додав Феррарі.

Десятки демонстрантів зібралися перед будівлею суду Сан-Ісідіро в Буенос-Айресі. Вони скандували "Правосуддя для Дієго".

Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років від серцевого нападу. Він лежав один на лікарняному ліжку в приватному закладі в Тигре, відновлюючись після операції на мозку.

Обвинуваченими є нейрохірург Леопольдо Луке, психіатр Агустіна Косачова, психолог Карлос Діас, медичний координатор Ненсі Форліні, координатор медсестер Маріано Перроні, клінічний лікар Педро Пабло Ді Спанья та медсестра Рікардо Альмірон. Їм загрожує від 8 до 25 років позбавлення волі.

Суд, ймовірно, триватиме до середини липня. На тиждень буде відбуватися по три слухання. Загалом слово отримають майже 120 свідків, серед яких родина Марадони, експерти та кілька лікарів, які протягом багатьох років допомагали колишньому футболісту.