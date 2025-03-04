Донька Марадони зізналася, що її родині погрожує мафія

Донька легендарного Дієго Марадони, Далма, не змогла стримати сліз у відвертому інтерв’ю, заявивши, що її сім’я живе у страху перед мафією.

Про це жінка розповіла в ефірі Bondi Live.

Далма виступила з емоційним зверненням напередодні судового процесу щодо смерті її батька, який стартує 11 березня.

"Моя мама боїться. Вона боїться мафії, тих, хто контролює все, має гроші та владу. Але мені байдуже. Я знаю, проти кого йду, але не можу мовчати. Ми повинні знати правду", – йдеться у заяви доньки легендарного футболіста.

Нагадаємо, Марадона помер у 2020 році від серцевого нападу у своєму будинку в Буенос-Айресі, але його рідні переконані, що халатність лікарів призвела до трагедії.

Офіційна причина смерті – "гострий набряк легенів, викликаний загостренням хронічної серцевої недостатності", проте в 2021 році розслідування встановило, що медична команда діяла "невідповідним, некомпетентним і безвідповідальним чином".

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На лаві підсудних опинилися вісім медичних працівників, включно з нейрохірургом Леопольдо Лукє та психіатром Агустіною Косачов. Їм загрожує до 25 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що син Марадони очолив іспанський клуб Ібарра, який грає у 5-му за силою дивізіоні країни.