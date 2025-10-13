Одразу 6 основних гравців збірної України можуть не зіграти проти Франції у відборі на ЧС-2026

Одразу шестеро основних футболістів збірної України ризикують не зіграти проти Франції у відборі на ЧС-2026.

Все через можливий перебір жовтих карток, який може трапитися у зустрічі проти Азербайджану, передає ВЗБІРНА.

Йдеться про захисників Миколу Матвієнка, Віталія Миколенка, Юхима Коноплю та півзахисників Миколу Шапаренка, Олега Очеретька та Івана Калюжного. Будь-яка нова жовта картка в матчі з Азербайджаном позбавить їхньої можливості зіграти в наступному турі проти Франції.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.