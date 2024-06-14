Лише питання часу: Шищенко пророкує Поліссю боротьбу за чемпіонство
Колишній головний тренер Полісся Сергій Шищенко вважає, що рано чи пізно команда стане претендентом на золоті медалі.
Своїми думками про майбутє житомирського клубу Шищенко поділився в інтерв’ю UA-Футбол.
"Я добре знаю, які амбіції у нашого президента клубу і як він живе футболом, живе командою. Геннадій Буткевич хоче, щоб розвивався клуб, щоб розвивався футбол в цілому у Житомирі та Житомирській області.
Тож повторюсь: вважаю, що Полісся здатне на багато. Президент завжди ставить максимальні цілі, і незабаром, я гадаю, житомирська команда буде замахуватись на чемпіонство. Питання лише в часі", — сказав Шищенко.
Нагадаємо, Сергій очолив Полісся у скрутний момент, коли команда не могла виграти 6 матчів поспіль. Під його керівництвом "вовки" видали серію вдалих матчів у останніх турах і завдяки перемозі над Шахтарем вперше в історії клубу пробилися до єврокубків.
Втім, Шищенка не залишили головним тренером. Після завершення сезону замість нього призначили Імада Ашура, який до цього працював наставником Дніпра U-19.