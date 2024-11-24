Я бачу, як команда прогресує: Шищенко – про свою роботу в Оболоні
Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко після поразки від Кривбаса заявив, що його колектив продовжує прогресувати.
Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.
"Я вже казав у попередніх інтерв’ю, що команда вже розуміє мої вимоги, вони більш агресивні стали, більш структуровані, більш дисципліновані. Я бачу, як команда прогресує.
Я думаю, всі це бачать, що в нас зовсім інша гра вже – не ідеальна, як ми хочемо, але я дуже вдячний хлопцям за те, як вони діють на тренуваннях, як вони вже розуміють один одного на полі.
Повторюся, що якість і агресія в атакувальних діях нам дуже важлива, тому що треба забивати голи, щоб перемагати, це зрозуміло. Але я хочу все в комплексі, щоб ми дуже непогано працювали в обороні. Але сьогодні одна помилка позбавила нас очок", – сказав Шищенко.
Оболонь наразі йде в зоні вильоту, заробивши 9 очок за 14 турів. Шищенко очолив столичний клуб на початку вересня, під його керівництвом "пивовари" провели 10 матчів.