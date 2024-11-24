Кривбас мінімально переграв Оболонь у матчі 14 туру УПЛ

У неділю, 24 листорада, у Києві відбувся матч 14 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Оболонь приймала Кривбас.

У середині першого тайму гості вийшли вперед, коли Єгор Твердохліб скористався помилкою голкіпера та переправив м'яч вже у порожні ворота.

На 32-й хвилині кияни мали чудовий шанс відновити паритет, але Олег Слободян не зміг переграти з "позначки" Володимира Маханькова.

Після перерви команда Юрія Вернидуба тримала ситуацію під контролем та довела матч до перемоги.

Чемпіонат України – Українська Прем'єр-ліга

14 тур, 24 листопада

Оболонь – Кривбас 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Твердохліб 25.

На 32-й хвилині Олег Слободян (Оболонь) не реалізував пенальті.

Оболонь: Федорівський – Карась, Приймак, Дубко, Стасюк – Вітенчук (Теслюк, 80), Черненко, Слободян (Тарануха, 66) – Грисьо (Блізніченко, 46), Суханов (Бичек, 66), Мединський (Лях, 73).

Кривбас: Маханьков – Бандейра (Микитишин, 56), Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго – Ілич, Кузик, Твердохліб (Аморозо, 90), Шевченко (Хомченовський, 74), Пое (Кожушко, 46) – Соса.

Попередження: Черненко, Приймак, Дубко, Блізніченко – Шевченко, Соса, Твердохліб.

Кривбас повернув собі п'яте місце в таблиці, маючи тепер 22 очки. Оболонь йде в зоні вильоту, заробивши 9 очок за 14 турів.

Окрім цієї гри 24 листопада пройдуть ще два матчі: Верес прийматиме Олександрію, а Рух зіграє з Лівим Берегом.