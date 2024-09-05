Оболонь оголосила нового тренера команди

Колишній головний тренер житомирського Полісся Сергій Шищенко очолив київську Оболонь.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Попередньою командою Шищенка було Полісся. Навесні 2024 року його призначили замість Юрія Калитвинцева, і "вовкам" вдалося фінішувати на 5 місці та вперше у своїй історії вийти в єврокубки. Втім, керівництво клубу вирішило не залишати Шищенка на посаді головного тренера.

Нагадаємо, напередодні керівництво "пивоварів" ухвалило рішення звільнити Валерія Іващенка, який віддав клубу понад 15 років. Спершу генеральний директор клубу спростував інформацію, але потім клуб офіційно оголосив про його звільнення.

Після перших 5 турів Оболонь набрала лише одно очко. Останні чотири поєдинки команда програла з загальним рахунком 0:12. При цьому "пивоварам" вдалося вийти в 1/8 Кубку України.