Останні хвилини були нервовими, – Шищенко прокоментував вихід Буковини до 1/4 фіналу Кубку України

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко висловився про перемогу команди над Нивою (2:1) в матчі 1/8 фіналу Кубку України.

Пресконференцію фахівця наводить пресслужба чернівецького клубу.

"Ми знали, що доведеться розкривати цю оборону, і вдячний хлопцям, що вони це зробили. Зробили впевнено, на класі. Вважаю, що це був наш матч – ми контролювали хід гри. Я задоволений і грою, і результатом. Наприкінці, звісно, були емоції, бо після пропущеного м’яча останні хвилини вийшли нервовими. Але саме за це ми й любимо футбол – за емоції, за терпіння, за боротьбу до останнього.

Якби ми пропустили раніше, то відігравалися б, але не відходили б від своєї гри. Нива після забитого м’яча ще більше б сіла в оборону – це 100 відсотків. Нам усе одно довелося б розкривати їхню оборону. У мене немає відчуття, що ми б не виграли цей матч. Я вірю в хлопців, їхні можливості, нашу гру та розуміння, що вони роблять на полі. Ще раз дякую за самовіддачу й емоції", – розповів Шищенко.

У наступному матчі чернівецький клуб зіграє проти Чорноморця у межах Першої ліги – гру заплановано на 2 листопада о 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що разом із Буковиною чвертьфіналістами також стали київський Локомотив та Чернігів.