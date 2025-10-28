Кубок України. Чернігів, Буковина та Локомотив вийшли в чвертьфінал

Сьогодні, 28 жовтня, в межах 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26 відбулися три матчі.

У першому поєдинку даної стадії турніру зійшлися Чернігів та Лісне, представники Першої та Другої ліг відповідно. Жодна з цих команд не могла завдати результативного удару з гри, а тому на допомогу прийшли пенальті.

Спочатку на 78-й хвилині головний арбітр призначив 11-метровий у ворота Лісного, який реалізував Анатолій Романченко. А на останній доданій хвилині ексхавбек Динамо Сергій Рибалка з "позначки" відновив паритет.

Перший чвертьфіналіст турніру визначався одразу у серії пенальті, без додаткового часу. Головним героєм дуелі став голкіпер Чернігова Максим Татаренко, який відбив два удари, чим приніс своїй команді путівку до чвертьфіналу турніру.

Буковина вдома у протистоянні клубі Першої ліги обіграла тернопільську Ниву. Долю матчу вирішили два голи господарів наприкінці першого тайму. У компенсований до другого тайму час Нива зуміла відіграти один гол, проте на камбек часу вже не залишилося.

Ще один чвертьфіналіст турніру визначався у протистоянні команд Другої ліги – київського Локомотива та вінницької Ниви. Столична команда з 78 хвилини грала в меншості, проте у компенсований до другого тайму час вирвала мінімальну перемогу.

Кубок України-2025/26

1/8 фіналу, 28 жовтня

Чернігів – Лісне 1:1 (по пенальті 4:3)

Гол: 1:0 – 78 Романченко (пенальті), 1:1 – 90+4 Рибалка (пенальті).

Буковина – Нива Тернопіль – 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 37 Підлепенець, 2:0 – 44 Стасюк, 2:1 – 90+2 Бей

Локомотив Київ – Нива Вінниця – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+1 Коновалов

Вилучення: 78 Сахненко (Локомотив)

Програма 1/8 фіналу Кубку України-2025/26 продовжиться завтра, 29 жовтня. Головною подією дня стане українське Класичне між Динамо та Шахтарем, чий поєдинок розпочнеться о 18:00.