Кубок України. Чернігів, Буковина та Локомотив вийшли в чвертьфінал
Сьогодні, 28 жовтня, в межах 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26 відбулися три матчі.
У першому поєдинку даної стадії турніру зійшлися Чернігів та Лісне, представники Першої та Другої ліг відповідно. Жодна з цих команд не могла завдати результативного удару з гри, а тому на допомогу прийшли пенальті.
Спочатку на 78-й хвилині головний арбітр призначив 11-метровий у ворота Лісного, який реалізував Анатолій Романченко. А на останній доданій хвилині ексхавбек Динамо Сергій Рибалка з "позначки" відновив паритет.
Перший чвертьфіналіст турніру визначався одразу у серії пенальті, без додаткового часу. Головним героєм дуелі став голкіпер Чернігова Максим Татаренко, який відбив два удари, чим приніс своїй команді путівку до чвертьфіналу турніру.
Буковина вдома у протистоянні клубі Першої ліги обіграла тернопільську Ниву. Долю матчу вирішили два голи господарів наприкінці першого тайму. У компенсований до другого тайму час Нива зуміла відіграти один гол, проте на камбек часу вже не залишилося.
Ще один чвертьфіналіст турніру визначався у протистоянні команд Другої ліги – київського Локомотива та вінницької Ниви. Столична команда з 78 хвилини грала в меншості, проте у компенсований до другого тайму час вирвала мінімальну перемогу.
Кубок України-2025/26
1/8 фіналу, 28 жовтня
Чернігів – Лісне 1:1 (по пенальті 4:3)
Гол: 1:0 – 78 Романченко (пенальті), 1:1 – 90+4 Рибалка (пенальті).
Буковина – Нива Тернопіль – 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 37 Підлепенець, 2:0 – 44 Стасюк, 2:1 – 90+2 Бей
Локомотив Київ – Нива Вінниця – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 90+1 Коновалов
Вилучення: 78 Сахненко (Локомотив)
Програма 1/8 фіналу Кубку України-2025/26 продовжиться завтра, 29 жовтня. Головною подією дня стане українське Класичне між Динамо та Шахтарем, чий поєдинок розпочнеться о 18:00.