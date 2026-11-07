Буковинка втретє поспіль виграла жіночий Суперкубок

Буковинка вирвала перемогу над СК Балта та здобула свій третій поспіль титул переможця Суперкубку України з волеболу серед жінок.

Зустріч завершилася із рахунком 3:2.

Вже з першого сету чинні чемпіонки почали встановлювати перевагу у рахунку – 30:28. Утім, наступна партія пройшла для підопічних Гарія Єґіазарова, який був відсутній на поєдинку, не так позитивно (22:25).

Третій сет для Буковинки був ще важчим – підопічні Володимира Мірчева почали грати дедалі впевненіше, і в підсумку це призвело до перемоги 25:19.

У четвертій партії чемпіонки опинилися на межі втрати титулу та почали відігруватися (26:24), перевівши гру на тай-брейк, де зрештою повністю переграли суперниць (15:8).

Найбільш результативною гравчинею стала Марія Проценко, яка здобула для Буковинки протягом гри 22 очки.

Суперкубок України з волейболу серед жінок

7 листопада. Городок (СК Епіцентр)

Буковинка – Балта – 3:2 (30:28, 22:25, 19:25, 26:24, 15:8)

Буковинка: Парфьонова (2), Качур (18), Попович (12), Проценко (22), Крива (16), Лучко (11), Ротар (л) - старт; Лісова (4), В. Жаркова, Камінська (3), Прокопова (л). Тренер - Олена Козиряцька-Середа

Балта: Риболовлєва (7), Голод (4), Козлова (13), К. Жаркова (13), Кучер (18), Федчук (21), Кутнякова (л) - старт; Макарова, Микитюк (3), Ногіна, Кириченко. Тренер - Володимир Мірчев

Зауважимо, що жіноча команда Буковинки, яка була заснована у 2016 році, раніше здобувала перемоги у Суперкубках у сезонах 2024/2025 та 2025/2026. Варто додати, що колектив з Чернівців є чинним чемпіоном України.

Нагадаємо, що капітанка жіночої збірної України Світлана Дорсман розпочала сезон у Буковинці після переходу до чемпіонату США.