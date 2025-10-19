Буковинка вдруге за два дні переграла Балту, перемога Полісся Житичі у 2 турі жіночої Суперліги
У неділю, 19 жовтня, відбулося два матчі 2-го туру жіночої Суперліги з волейболу.
Зокрема, Буковинка у чотирьох сетах перемогла Балту. Зазначимо, що команди зустрічалися у першому турі, тоді перемогу також святкували чинні чемпіонки першості.
Водночас у ще одній зустрічі ігрового дня Полісся Житичі дотиснуло Добродій-Медуніверситет.
Жіноча Суперліга з волейболу
2 тур, 19 жовтня
Буковинка – Балта 3:1 (25:20, 25:14, 24:26, 25:18)
Полісся Житичі – Добродій-Медуніверситет 3:2 (22:25, 25:21, 25:22, 21:25, 15:8)
Нагадаємо, 19 жовтня також відбулися матчі 3-го туру чоловічої Суперліги з волейболу.