Буковинка вдруге за два дні переграла Балту, перемога Полісся Житичі у 2 турі жіночої Суперліги

У неділю, 19 жовтня, відбулося два матчі 2-го туру жіночої Суперліги з волейболу.

Зокрема, Буковинка у чотирьох сетах перемогла Балту. Зазначимо, що команди зустрічалися у першому турі, тоді перемогу також святкували чинні чемпіонки першості.

Водночас у ще одній зустрічі ігрового дня Полісся Житичі дотиснуло Добродій-Медуніверситет.

Жіноча Суперліга з волейболу

2 тур, 19 жовтня

Буковинка – Балта 3:1 (25:20, 25:14, 24:26, 25:18)

Полісся Житичі – Добродій-Медуніверситет 3:2 (22:25, 25:21, 25:22, 21:25, 15:8)

Нагадаємо, 19 жовтня також відбулися матчі 3-го туру чоловічої Суперліги з волейболу.