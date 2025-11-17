Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Буковинка виграла Суперкубок України-2025

Олексій Мурзак — 17 листопада 2025, 18:15
Буковинка виграла Суперкубок України-2025
ВК Буковинка

У неділю, 16 листопада, у Чернівцях відбувся матч за Суперкубок України-2025 серед жіночих команд, в якому Буковинка переграла Балту.

Зустріч завершилася переконливою перемогою чернівецького клубу з рахунком 3:0.

Найрезультативнішою гравчинею зустрічі стала Андріана Павлик, яка набрала 23 очки.

Для Буковинки цей трофей став уже другим поспіль. Також команда з Чернівців наразі є чинним чемпіоном України.

Суперкубок з волейболу-2025
Жінки, 16 листопада

Буковинка – Балта 3:0 (25:11, 25:13, 25:23)

Раніше повідомлялося, що жіноча та чоловіча збірні України з волейболу дізналися розклад поєдинків на чемпіонаті Європи-2026.

волейбол Буковинка Балта

волейбол

Балта з перемоги стартувала у Кубку виклику
Насолоджується відпочинком на Мальдівах: зірка українського тенісу показала, як грає у волейбол із коханим
Віцепрезидент Барком-Кажанів: Навіть 10 місце буде для нас хорошим результатом
Буковинка вдруге за два дні переграла Балту, перемога Полісся Житичі у 2 турі жіночої Суперліги
Україна U-20 розгромила Буревісник та очолила турнірну таблицю Суперліги

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік