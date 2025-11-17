Буковинка виграла Суперкубок України-2025

У неділю, 16 листопада, у Чернівцях відбувся матч за Суперкубок України-2025 серед жіночих команд, в якому Буковинка переграла Балту.

Зустріч завершилася переконливою перемогою чернівецького клубу з рахунком 3:0.

Найрезультативнішою гравчинею зустрічі стала Андріана Павлик, яка набрала 23 очки.

Для Буковинки цей трофей став уже другим поспіль. Також команда з Чернівців наразі є чинним чемпіоном України.

Суперкубок з волейболу-2025

Жінки, 16 листопада

Буковинка – Балта 3:0 (25:11, 25:13, 25:23)

