Визначилися фіналісти жіночої Суперліги України

У суботу, 11 квітня, відбувся 4-й матч півфінальної серії жіночої Суперліги України з волейболу, у якому Буковинка перемогла Добродій-Медуніверситет.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Зазначимо, що Добродій у серії зміг здобути лише одну перемогу, яка припала на перший матч серії.

Найрезультативнішою в складі переможниць була Кіра Лісова – 19 очок. 17 пунктів команді принесла Андріана Павлик, 13 – Лідія Лучко. Поліна Герасимчук з 7 набраних очок 4 заробила блоком.

У фіналі Буковинка зіграє з Балтою, яка в іншій півфінальній серії здолала 3:0 Полісся.

Суперліга України з волейболу-2025/26

Жінки. Півфінали

Добродій (Вінниця) – Буковинка (Чернівці) 0:3 (22:25, 23:25, 15:25)

Рахунок в серії 3:1

Полісся (Житомир) – Балта 1:3 (25:18, 17:25, 19:25, 15:25)

Рахунок в серії 0:3

Нагадаємо, чемпіонами у чоловічій Суперлізі стали Епіцентр-Подоляни, які у фіналі перемогли Україну U-20.