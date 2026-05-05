Буковинка дотиснула Балту в фіналі Суперліги та вдруге поспіль стала чемпіоном першості
У вівторок, 5 травня, відбувся вирішальний, 5-й матч фінальної серії жіночої Суперліги з волейболу, у якому Буковинка обіграла Балту та захистила титул чемпіонок першості.
Зустріч завершилася з рахунком 3:1.
Буковинка взяла перші два сети, а суперник зміг скоротити відставання у третьому, втім, у заключному волейболістки чернівецького клубу не дозволили опоненткам перевести гру на тайбрейк.
Нагадаємо, для Буковинки це вже другий поспіль титул чемпіонів Суперліги, у минулому сезоні вони також у фіналі перемогли Балту, однак тоді серія завершилася з рахунком 3:0.
Суперліга України з волейболу-2025/26
Жінки, фінал
5-й матч, 5 травня
ВК Буковинка – СК Балта 3:1 (25:22, 25:14, 16:25, 25:17)
Рахунок в серії 3:2
Нагадаємо, чемпіонами у чоловічій Суперлізі стали Епіцентр-Подоляни, які у фіналі перемогли Україну U-20.