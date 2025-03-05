В мене немає амбіцій стати тренером, – Шевчук прокоментував призначення в Полісся

Новий спортивний директор Полісся В'ячеслав Шевчук прокоментував своє призначення у житомирський клуб. Він заявив, що не має тренерських амбіцій.

Слова Шевчука передає пресслужба клубу.

"Як спортивний директор, я повинен комунікувати з першою командою, Поліссям-2, Ю-19, і з академією. Це буде головна моя ціль. В мене немає амбіцій стати тренером, моя частина тільки функціонерська: щоб гравці нашої структури зростали й в майбутньому стали вище рівнем", – сказав Шевчук.

У Житомирі Шевчук відповідатиме за залучення та розвиток молодих талантів в академії, Полісся-2 та основній команді. Серед його обов’язків також буде формування кадрового потенціалу команди, включаючи трансфери, скаутинг і селекцію.

Нагадаємо, що напередодні житомирський колектив звільнив Даріо Друді з посади спортивного директора.