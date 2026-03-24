Шевченко – про можливий вихід України на ЧС-2026: Наші люди чекають на цей подарунок

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився з приводу можливого виходу України на чемпіонат світу-2026.

Його цитує GOAL.

Колишній нападник "синьо-жовтих" вважає, що вихід на Мундіаль буде подарунком для українського народу.

"Для України було б мрією потрапити на чемпіонат світу – наші люди чекають на цей подарунок", – заявив очільник УАФ.

Також Шевченко оцінив реальність здобуття путівки на ЧС-2026 збірною Італії, яка у плейоф відбору зіграє у півфіналі проти Північної Ірландії. Початок – о 21:45 (за київським часом). Переможець матчу вийде на тріумфатора протистояння Уельс – Боснія і Герцеговина.

"Він буде заряджений на 100%, його потрібно стримувати, щоб він не перевантажував гравців. Маючи так мало часу, він може працювати лише над психологічним станом гравців. На мою думку, Італія впорається", – відповів ексфорвард Мілана.

Нагадаємо, що підопічні Сергія Реброва 26 березня зустрінуться зі Швецією о 21:45 (за Києвом). Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Україна – Швеція.