Андрію Шевченку – 50! Що визнаєте про легенду українського футболу? ТЕСТ

Час летить дуже швидко, і Андрію Шевченку виповнюється 50 років. Важко прожити останні три десятиліття, перебуваючи на виду більше, ніж Шева: виключно зіркова кар'єра футболіста змінилася посадою головного тренера збірної, а потім і президента УАФ.
Андрій, якого вже час називати Андрієм Миколайовичем, настільки добре відомий, що не знати про нього всього, здавалося б, неможливо. Подивимося, чи зможете ви відповісти на всі десять запитань нашого святкового тесту.
Один із перших голів Шевченка за основну команду Динамо був забитий супернику екстракласу. Кому саме?
У ворота якого суперника Шевченко оформив покер у матчі Ліги чемпіонів?
Який цікавий факт об'єднує Андрія Шевченка з Мбаппе, Бензема та Пушкашем?
Хто став головною жертвою Шеви в кар'єрі, кому він забив найбільше голів?
Який символічний жест зробив видатний український футболіст, коли отримав "Золотий м'яч"?
Більшу частину своєї кар’єри Шевченко провів під "зірковими" номерами: 7, 9, 10. Але один сезон у своїй кар’єрі він відіграв під дуже рідкісним номером. Яким?
Чию смерть Шевченко прокоментував словами: "Світ втрачає людину, яка навчила його елегантності. Я втрачаю друга. Дякую за все"?
Кого з цих суперників збірна України на чолі з Андрієм Шевченком не перемагала?
Коли Шевченко, вже як тренер Дженоа, приїхав на матч проти Мілана, вболівальники вивісили банер: "Шева – назавжди легенда. У нас довга історія кохання, той погляд у...". У якому місті, за їхніми словами, погляд Шеви закарбувався в їхніх серцях?
У 2005-му Шевченко разом із Міланом програв фінал ЛЧ – його удар на останніх хвилинах неймовірним чином відбив Єжи Дудек. Через кілька років вони знову зустрілися, але вже за інших обставин, яких?