Андрію Шевченку – 50! Що визнаєте про легенду українського футболу? ТЕСТ

Час летить дуже швидко, і Андрію Шевченку виповнюється 50 років. Важко прожити останні три десятиліття, перебуваючи на виду більше, ніж Шева: виключно зіркова кар'єра футболіста змінилася посадою головного тренера збірної, а потім і президента УАФ.

Андрій, якого вже час називати Андрієм Миколайовичем, настільки добре відомий, що не знати про нього всього, здавалося б, неможливо. Подивимося, чи зможете ви відповісти на всі десять запитань нашого святкового тесту.

1/10 Один із перших голів Шевченка за основну команду Динамо був забитий супернику екстракласу. Кому саме?

Реал Правильна відповідь: Баварія. У 1994-му Йожеф Сабо випустив на матч проти Баварії зовсім молодого Шеву – у трійці нападників разом зі Скаченком і Леоненком. 18-річний гравець відкрив рахунок – щоправда, команда програла 1:4. Баварія Правильна відповідь: Баварія. У 1994-му Йожеф Сабо випустив на матч проти Баварії зовсім молодого Шеву – у трійці нападників разом зі Скаченком і Леоненком. 18-річний гравець відкрив рахунок – щоправда, команда програла 1:4. Барселона Правильна відповідь: Баварія. У 1994-му Йожеф Сабо випустив на матч проти Баварії зовсім молодого Шеву – у трійці нападників разом зі Скаченком і Леоненком. 18-річний гравець відкрив рахунок – щоправда, команда програла 1:4. ПСЖ Правильна відповідь: Баварія. У 1994-му Йожеф Сабо випустив на матч проти Баварії зовсім молодого Шеву – у трійці нападників разом зі Скаченком і Леоненком. 18-річний гравець відкрив рахунок – щоправда, команда програла 1:4.

2/10 У ворота якого суперника Шевченко оформив покер у матчі Ліги чемпіонів? Барселона Правильна відповідь: Фенербахче. Досі Шевченко – один із небагатьох футболістів в історії, які забивали чотири голи в одному матчі головного єврокубка. Сталося це у 2005 році, в складі Мілана. Інтер Правильна відповідь: Фенербахче. Досі Шевченко – один із небагатьох футболістів в історії, які забивали чотири голи в одному матчі головного єврокубка. Сталося це у 2005 році, в складі Мілана. Бешикташ Правильна відповідь: Фенербахче. Досі Шевченко – один із небагатьох футболістів в історії, які забивали чотири голи в одному матчі головного єврокубка. Сталося це у 2005 році, в складі Мілана. Фенербахче Правильна відповідь: Фенербахче. Досі Шевченко – один із небагатьох футболістів в історії, які забивали чотири голи в одному матчі головного єврокубка. Сталося це у 2005 році, в складі Мілана.

3/10 Який цікавий факт об'єднує Андрія Шевченка з Мбаппе, Бензема та Пушкашем? Усі є найкращими бомбардирами в історії певного клубу Правильна відповідь: Усі оформлювали хет-трик на Камп Ноу. У 1997-му Шева шокував футбольний світ, забивши три голи на домашньому стадіоні Барселони. Усі забивали хет-трик на Камп Ноу Правильна відповідь: Усі оформлювали хет-трик на Камп Ноу. У 1997-му Шева шокував футбольний світ, забивши три голи на домашньому стадіоні Барселони. Усі вигравали Золотий м'яч Правильна відповідь: Усі оформлювали хет-трик на Камп Ноу. У 1997-му Шева шокував футбольний світ, забивши три голи на домашньому стадіоні Барселони. На честь усіх них названо персональну премію Правильна відповідь: Усі оформлювали хет-трик на Камп Ноу. У 1997-му Шева шокував футбольний світ, забивши три голи на домашньому стадіоні Барселони.

4/10 Хто став головною жертвою Шеви в кар'єрі, кому він забив найбільше голів? Інтер Правильна відповідь: Інтер. Легенда "россонері" є найкращим бомбардиром міланського дербі. Шахтар Правильна відповідь: Інтер. Легенда "россонері" є найкращим бомбардиром міланського дербі. Ювентус Правильна відповідь: Інтер. Легенда "россонері" є найкращим бомбардиром міланського дербі. Дженоа Правильна відповідь: Інтер. Легенда "россонері" є найкращим бомбардиром міланського дербі.

5/10 Який символічний жест зробив видатний український футболіст, коли отримав "Золотий м'яч"? Подарував його музею Правильна відповідь: привіз його до пам'ятника Валерія Лобановського. У грудні 2004 року Шева прилетів до Києва й приніс "ЗМ" до лави, на якій увічнено Метра. Привіз його до пам'ятника Лобановського Правильна відповідь: привіз його до пам'ятника Валерія Лобановського. У грудні 2004 року Шева прилетів до Києва й приніс "ЗМ" до лави, на якій увічнено Метра. Розпилив і роздав частку усім партнерам Правильна відповідь: привіз його до пам'ятника Валерія Лобановського. У грудні 2004 року Шева прилетів до Києва й приніс "ЗМ" до лави, на якій увічнено Метра. Розіграв на аукціоні Правильна відповідь: привіз його до пам'ятника Валерія Лобановського. У грудні 2004 року Шева прилетів до Києва й приніс "ЗМ" до лави, на якій увічнено Метра.

6/10 Більшу частину своєї кар’єри Шевченко провів під "зірковими" номерами: 7, 9, 10. Але один сезон у своїй кар’єрі він відіграв під дуже рідкісним номером. Яким?

47 Правильна відповідь: 76. Під час оренди в Мілані Шева обрав номер 76 – на честь року свого народження. 76 Правильна відповідь: 76. Під час оренди в Мілані Шева обрав номер 76 – на честь року свого народження. 77 Правильна відповідь: 76. Під час оренди в Мілані Шева обрав номер 76 – на честь року свого народження. 99 Правильна відповідь: 76. Під час оренди в Мілані Шева обрав номер 76 – на честь року свого народження.

7/10 Чию смерть Шевченко прокоментував словами: "Світ втрачає людину, яка навчила його елегантності. Я втрачаю друга. Дякую за все"?

Валерій Лобановський Правильна відповідь: Джорджо Армані. Саме на вечірці після показу колекції Армані Шева познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Валентин Белькевич Правильна відповідь: Джорджо Армані. Саме на вечірці після показу колекції Армані Шева познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Джорджо Армані Правильна відповідь: Джорджо Армані. Саме на вечірці після показу колекції Армані Шева познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Чезаре Мальдіні Правильна відповідь: Джорджо Армані. Саме на вечірці після показу колекції Армані Шева познайомився зі своєю майбутньою дружиною.

8/10 Кого з цих суперників збірна України на чолі з Андрієм Шевченком не перемагала?

Іспанія Правильна відповідь: Німеччина. Збірна Шеви обіграла португальців у відбірковому етапі до Євро-2020. Іспанців та швейцарців – у Лізі Націй. А ось німцям, навпаки, двічі програла. Португалія Правильна відповідь: Німеччина. Збірна Шеви обіграла португальців у відбірковому етапі до Євро-2020. Іспанців та швейцарців – у Лізі Націй. А ось німцям, навпаки, двічі програла. Швейцарія Правильна відповідь: Німеччина. Збірна Шеви обіграла португальців у відбірковому етапі до Євро-2020. Іспанців та швейцарців – у Лізі Націй. А ось німцям, навпаки, двічі програла. Німеччина Правильна відповідь: Німеччина. Збірна Шеви обіграла португальців у відбірковому етапі до Євро-2020. Іспанців та швейцарців – у Лізі Націй. А ось німцям, навпаки, двічі програла.

9/10 Коли Шевченко, вже як тренер Дженоа, приїхав на матч проти Мілана, вболівальники вивісили банер: "Шева – назавжди легенда. У нас довга історія кохання, той погляд у...". У якому місті, за їхніми словами, погляд Шеви закарбувався в їхніх серцях?

Рим Правильна відповідь: Манчестер. Саме в Манчестері відбувся фінал Ліги чемпіонів, в якому Шевченко реалізував вирішальний пенальті. Турин Правильна відповідь: Манчестер. Саме в Манчестері відбувся фінал Ліги чемпіонів, в якому Шевченко реалізував вирішальний пенальті. Манчестер Правильна відповідь: Манчестер. Саме в Манчестері відбувся фінал Ліги чемпіонів, в якому Шевченко реалізував вирішальний пенальті. Барселона Правильна відповідь: Манчестер. Саме в Манчестері відбувся фінал Ліги чемпіонів, в якому Шевченко реалізував вирішальний пенальті.