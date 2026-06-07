Шевченко: Усі люди в Україні разом із сім'єю Крістіана

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що, за його даними, півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен перебуває у нормальному стані. Також спортивний функціонер побажав 34-річному гравцеві швидкого одужання.

Про це він розповів під час післяматчевого флешінтерв'ю.

"По-перше, сьогодні немає сенсу говорити про футбол. Останнє, що я знаю, – з ним усе гаразд. Я дуже хочу подякувати футболістам і тренеру за їхню реакцію сьогодні, за те, що вони підтримали весь стадіон. У таких ситуаціях треба думати тільки про життя футболіста. І зараз уся наша команда, я думаю, усі люди в Україні разом із сім'єю Крістіана. І ми поруч із ним. Тому я дуже сподіваюся, що він одужає, що все буде якнайкраще зараз у цій ситуації. Тільки треба думати про це, молитися і бути всім разом".

Товариський матч між Україною та Данією був перерваний на 65-й хвилині гри через проблеми зі здоров'ям зіркового півзахисника Крістіана Еріксена.

Ексгравцеві Манчестер Юнайтед стало погано безпосередньо під час поєдинку. Він схопився за груди та знепритомнів, і гравці обох команд викликали лікарів. З трибун лунало ім'я Крістіана Еріксена. Футболіста збірної Данії евакуювалв з поля бригада невідкладної допомоги.

Сама гра завершилась за рахунку 2:1 на користь данців. Голами відзначилися Патрік Доргу, Йоакім Мегле та вінгер "синьо-жовтих" Віктор Циганков.

Нагадаємо, що у першому матчі під керівництвом Андреа Мальдери збірна України перемогла Польщу з рахунком 2:0. У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.