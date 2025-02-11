Шевченко: Тимощука не існує і не існуватиме в українському футболі
Андрій Шевченко
УАФ
Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з Анатолієм Тимощуком, який попри санкції з боку організації та президента Зеленського виграв апеляцію в CAS.
Функціонер дав свій коментар на підсумковій пресконференції.
"Тимощука не існує і не існуватиме в українському футболі. Це однозначна позиція як моя, так і нашої спільноти. Те, що він виграв апеляцію – це не наше рішення.
Для мене це однозначно, його більше не існує. Тому цю тему можна більше не підіймати", – розповів Шевченко.
Нагадаємо, CAS задовільнила апеляцію колишнього гравця збірної України, який був незгоден із позбавленням державних та футбольних нагород, які отримав в Україні.
Раніше Шевченко висловився про відновлення футбольної інфраструктури в країні.