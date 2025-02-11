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Шевченко: Тимощука не існує і не існуватиме в українському футболі

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 13:34
Шевченко: Тимощука не існує і не існуватиме в українському футболі
Андрій Шевченко
УАФ

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з Анатолієм Тимощуком, який попри санкції з боку організації та президента Зеленського виграв апеляцію в CAS.

Функціонер дав свій коментар на підсумковій пресконференції.

"Тимощука не існує і не існуватиме в українському футболі. Це однозначна позиція як моя, так і нашої спільноти. Те, що він виграв апеляцію – це не наше рішення.

Для мене це однозначно, його більше не існує. Тому цю тему можна більше не підіймати", – розповів Шевченко.

Нагадаємо, CAS задовільнила апеляцію колишнього гравця збірної України, який був незгоден із позбавленням державних та футбольних нагород, які отримав в Україні.

Раніше Шевченко висловився про відновлення футбольної інфраструктури в країні.

Анатолій Тимощук Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко

Анатолій Тимощук

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