Шевченко – про інфраструктуру: В країні триває війна

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував відсутність витрат на інфраструктуру в кошторисі на 2025 рік.

Функціонер поспілкувався із журналістами на підсумковій пресконференції.

"Як бачите, в нашій програмі немає нічого про інфраструктурні проєкти. Чому? Тому що в країні війна. Ті кошти, які виділяються ФІФА та УЄФА – вони зберігаються на їх рахунках.



Ми повинні бути готовими до завершення війни. Коли ми будемо розуміти, що можемо їх витрачати – ми будемо думати. Ми виділили невеличку суму на допомогу в Закарпатті, але основні суми ми зберігаємо там, на рахунках, щоб зробити дійсно гарний проєкт", – розповів Шевченко.