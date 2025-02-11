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Шевченко – про інфраструктуру: В країні триває війна

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 13:23
Шевченко – про інфраструктуру: В країні триває війна
Андрій Шевченко
УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував відсутність витрат на інфраструктуру в кошторисі на 2025 рік.

Функціонер поспілкувався із журналістами на підсумковій пресконференції.

"Як бачите, в нашій програмі немає нічого про інфраструктурні проєкти. Чому? Тому що в країні війна. Ті кошти, які виділяються ФІФА та УЄФА – вони зберігаються на їх рахунках.

Ми повинні бути готовими до завершення війни. Коли ми будемо розуміти, що можемо їх витрачати – ми будемо думати. Ми виділили невеличку суму на допомогу в Закарпатті, але основні суми ми зберігаємо там, на рахунках, щоб зробити дійсно гарний проєкт", – розповів Шевченко.

Нагадаємо, раніше УАФ представила фінансовий звіт за 2024 рік.

Окрім того, стало відомо про плани реформувати розіграш Кубку України з футболу.

війна Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко

війна

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