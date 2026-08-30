Півзахисник Греміо, за якого Шахтар був готовий викласти 20 мільйонів євро, стане гравцем Порту
Габріель Мек
ФК Греміо
Півзахисник Греміо та збірної Бразилії U-20 Габріель Мек стане гравцем Порту.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його даними, перехід вже узгоджено, а сума трансферу складе 10 млн євро.
Нагадаємо, ще у жовтні минулого року повідомлялося, що Шахтар готується викласти за гравця близько 20 мільйонів, однак тоді футболіст заявив, що для його розвитку краще ще на якийсь час залишитися в Бразилії.
Чинний контракт Мека з Греміо розрахований до 2027 року, а його клаусула становить 50 млн євро.
Також півзахисника хотів придбати Галатасарай.