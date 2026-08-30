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Півзахисник Греміо, за якого Шахтар був готовий викласти 20 мільйонів євро, стане гравцем Порту

Олексій Мурзак — 30 серпня 2026, 19:29
Півзахисник Греміо, за якого Шахтар був готовий викласти 20 мільйонів євро, стане гравцем Порту
Габріель Мек
ФК Греміо

Півзахисник Греміо та збірної Бразилії U-20 Габріель Мек стане гравцем Порту.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, перехід вже узгоджено, а сума трансферу складе 10 млн євро.

Нагадаємо, ще у жовтні минулого року повідомлялося, що Шахтар готується викласти за гравця близько 20 мільйонів, однак тоді футболіст заявив, що для його розвитку краще ще на якийсь час залишитися в Бразилії.

Чинний контракт Мека з Греміо розрахований до 2027 року, а його клаусула становить 50 млн євро.

Також півзахисника хотів придбати Галатасарай

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