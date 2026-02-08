Манчестер Юнайтед націлився на трансфер лідера Ювентуса

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні півзахисника і капітана Ювентуса Мануеля Локателлі.

Про це повідомляє Calciomercato.

28-річний хавбек є ключовим гравцем в туринському колективі. Однак фінансові умови, які можуть запропонувати Юнайтед можуть стати вирішальними при його переході у стан "червоних дияволів".

Чинна трудова угода футболіста розрахована до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро.

У поточному сезоні в активі Локателлі 31 поєдинок в усіх турнірах, в яких він відзначився голом та результативною передачею.

Зазначимо, що у серпні Ювентус відмовився продавати гравця у саудівський Аль-Ахлі.

Напередодні Манчестер Юнайтед здобув четверту перемогу поспіль в АПЛ, обігравши вдома Тоттенгем. Наразі команда розташовується на четвертій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату.