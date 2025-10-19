Локателлі – про поразку від Комо: Ми не можемо програвати такі матчі

Ювентус зазнав поразки 2:0 від Комо в матчі сьомого туру Серії А, що продовжило їх безвиграшну серію до шести матчів. Голи від Марка-Олівера Кемпфа та Ніко Паза принесли команді з Комо першу перемогу над Ювентусом з 1952 року.

Слова гравця цитує інсайдер Ніколо Скіра.

Після поразки гравець Ювентуса, Мануель Локателлі, висловив своє розчарування.

"Ми розлючені. Ми не можемо дозволити собі програвати такі матчі, я розлючений через те, як ми грали. Важливо виправити ці моменти, є деякі деталі, які вирішують результат. Ми обговорили це з тренером, тепер нам потрібно думати про Реал", – сказав футболіст.

Зараз Ювентус займає 7-е місце в турнірній таблиці Серії А з 12 очками після семи матчів.

