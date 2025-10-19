Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Локателлі – про поразку від Комо: Ми не можемо програвати такі матчі

Володимир Варуха — 19 жовтня 2025, 17:32
Локателлі – про поразку від Комо: Ми не можемо програвати такі матчі
Мануель Локателлі
Juventus

Ювентус зазнав поразки 2:0 від Комо в матчі сьомого туру Серії А, що продовжило їх безвиграшну серію до шести матчів. Голи від Марка-Олівера Кемпфа та Ніко Паза принесли команді з Комо першу перемогу над Ювентусом з 1952 року.

Слова гравця цитує інсайдер Ніколо Скіра.

Після поразки гравець Ювентуса, Мануель Локателлі, висловив своє розчарування.

"Ми розлючені. Ми не можемо дозволити собі програвати такі матчі, я розлючений через те, як ми грали. Важливо виправити ці моменти, є деякі деталі, які вирішують результат. Ми обговорили це з тренером, тепер нам потрібно думати про Реал", – сказав футболіст.

Зараз Ювентус займає 7-е місце в турнірній таблиці Серії А з 12 очками після семи матчів.

Раніше повідомлялося, що Ювентус прагне повернути Тоналі.

Ювентус Мануель Локателлі

Ювентус

Ювентус прагне повернути Тоналі до Італії
УЄФА розпочала розслідування проти Ювентуса через можливе порушення фінансових правил
Найкращий бомбардир Ювентуса зацікавив Барселону
Челсі зацікавився вінгером Ювентусу
Хавбек Болоньї може стати одноклубником Довбика в Ромі

Останні новини