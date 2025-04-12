Зірка Манчестер Сіті може стати одноклубником Трубіна
Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва може влітку повернутися в Бенфіку.
Про це повідомляє Goal.com.
За їхньою інформацією, Сілва завжди мріяв повернутися в Бенфіку. Він є вихованцем лісабонського клубу та захищав його кольори до 2014 року.
Попри те, що контракт 30-річного хавбека з Манчестер Сіті діє до літа 2026 року, він сподівається, що буде знайдене рішення, яке дозволить йому перейти в Бенфіку. Заради повернення в рідний клуб Сілва готовий піти на суттєве зниження зарплати.
У поточному сезоні на рахунку Бернарду Сілви 3 голи та 4 асисти в 41 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 45 мільйонів євро.
Раніше голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін порівняв португальців із українцями.