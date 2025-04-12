Зірка Манчестер Сіті може стати одноклубником Трубіна

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва може влітку повернутися в Бенфіку.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, Сілва завжди мріяв повернутися в Бенфіку. Він є вихованцем лісабонського клубу та захищав його кольори до 2014 року.

Попри те, що контракт 30-річного хавбека з Манчестер Сіті діє до літа 2026 року, він сподівається, що буде знайдене рішення, яке дозволить йому перейти в Бенфіку. Заради повернення в рідний клуб Сілва готовий піти на суттєве зниження зарплати.

У поточному сезоні на рахунку Бернарду Сілви 3 голи та 4 асисти в 41 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 45 мільйонів євро.

Раніше голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін порівняв португальців із українцями.